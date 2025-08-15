Bei allem Trubel um Woltemade gibt es weitere Transfergerüchte rund um den VfB Stuttgart. Berichten zufolge soll Tomas wieder für den VfB spielen. Er steht bei einem Bundesliga-Rivalen unter Vertrag.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit einer möglichen Rückkehr von Stürmer Tiago Tomas. Der 23 Jahre alte Portugiese spielte bereits zwischen Januar 2022 und Sommer 2023 für die Schwaben, damals war Tomas von Sporting Lissabon ausgeliehen. Anschließend wechselte der Angreifer zum Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Tomas nun wieder die Offensivoptionen der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bereichern. Der DFB-Pokalsieger ist noch auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff. Eine Einigung soll es allerdings bisher nicht geben.

2023 hatte der damals finanziell gebeutelte VfB nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenverbleib die Kaufoption über 15 Millionen Euro nicht eingelöst. Tomas hatte sich damals emotional von den Schwaben verabschiedet: „Ihr habt an mich geglaubt, als es sonst keiner tat.“ Für die Wolfsburger kommt der Angreifer in 65 Bundesligaspielen auf neun Tore.