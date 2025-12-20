Immer häufiger melden Thüringer Müll und Tiersichtungen per App. Welche Tiere besonders oft gesichtet werden und wie Behörden die Hinweise nutzen.

Erfurt - Die Thüringer nutzen rege die Möglichkeit, Umweltbehörden per App auf illegal entsorgten Müll und Verschmutzungen aufmerksam zu machen. Die Zahl der Meldungen steige stetig, teilte das Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Gab es im vergangenen Jahr 1.833 derartiger Hinweise über die Umwelt-App an die Behörden, so waren es bis Mitte Dezember bereits 1.958.

Seit April 2022 können Nutzer über die App Bilder und Videos von unzulässig entsorgten Abfällen in Gewässern und im Wald an die zuständigen Behörden schicken. Diese können die Meldungen dann mit Hilfe von Standortkoordinaten weiterbearbeiten. Im ersten Jahr der Einführung dieser Funktion gab es rund 1.000 Meldungen.

Hirschkäfer und Biber oft gesichtet

Thüringen ist seit 2016 über eine Länderkooperation an der App „Meine Umwelt“ beteiligt. Sie bietet den Nutzern umfassende Möglichkeiten, sich über die Umweltsituation in Thüringen zu informieren. So können über die App etwa auch Pegelmessstände, Luftwerte, Klimadaten und Waldbrandstufen abgerufen sowie der Fund bestimmter Tierarten gemeldet werden.

Das Interesse, über die App Arten wie Biber, Feuersalamander oder Laubfrösche zu melden, sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, hieß es aus dem Ministerium. Bis Mitte Dezember gab es 578 Artensichtungen. Im Gesamtjahr 2024 seien es 527 gewesen. Am häufigsten wurden in diesem Jahr bislang Hirschkäfer gemeldet, am wenigsten Feldhamster.

Zuweilen gebe es Rückmeldungen von Nutzern, weitere Meldearten in die App aufzunehmen, so das Ministerium. Dem seien jedoch Grenzen gesetzt. So müssten Arten etwa auch für Laien gut erkennbar und die Verwechslungsgefahr gering sein.