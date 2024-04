Erfurt - Die Thüringer Linke setzt auf Bodo Ramelow als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im Herbst. Der 68-Jährige wurde am Samstag mit 113 von 114 abgegebenen Stimmen bei einer Landesvertreterversammlung in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) auf Platz eins der Linke-Landesliste gewählt. Er erhielt somit 99,12 Prozent der Stimmen und erreichte damit ein noch besseres Ergebnis als im Jahr 2019, als er 97,35 Prozent der Stimmen bekam. Die gesamte Liste muss am Ende der Versammlung noch per Abstimmung beschlossen werden.

Ramelow bekräftigte, gegen Faschismus anzutreten. „Ich kämpfe nicht gegen andere demokratische Parteien, ich kämpfe gegen die Normalisierung des Faschismus“, sagte er. Ramelow ist seit 2014 - mit einer kurzen Unterbrechung - Ministerpräsident in Thüringen. Bei der Landtagswahl am 1. September will er noch einmal antreten. Aktuell führt er eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an. Das Bündnis aus Linke, SPD und Grünen hat im Parlament keine eigene Mehrheit und seit Jahren auch keinen festen Tolerierungspartner.

Bei der Landtagswahl 2019 war die Linke in Thüringen mit Ramelow als Spitzenkandidat stärkste Kraft geworden, sie hat im Landtag die meisten Sitze. In jüngeren Umfragen landete Ramelows Partei mit Werten zwischen 15 und 18 Prozent auf Platz drei - hinter der AfD und der CDU.