Berlin - Der mit 100.000 Euro dotierte Tabori Preis geht in diesem Jahr an die Theatergruppe pulk fiktion. Sie setze „mit ihren künstlerischen Arbeiten für junges Publikum seit Jahren Maßstäbe: formal eigenwillig, politisch wach, ästhetisch herausragend“, teilte der Fonds Darstellende Künste aus der Begründung der Jury mit. Die in Köln ansässige Kinder- und Jugendtheatergruppe soll den Preis am 25. September in Berlin erhalten.

Der Tabori Preis wird seit 2010 an frei produzierende Künstlerinnen und Künstler vergeben. Ausgezeichnet wurden bisher etwa die Choreographin Joana Tischkau, das Kollektiv Gob Squad und die Choreographin Constanza Macras.