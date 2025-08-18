Anfang Oktober 2024 flieht ein Mann aus dem Maßregelvollzug in Bernburg. Erst Monate später hat die Polizei ihn nun wieder festnehmen können.

Bernburg - Die Polizei hat einen im vergangenen Oktober aus dem Maßregelvollzug in Bernburg (Salzlandkreis) geflohenen Mann gefunden. Der Häftling sei am Sonntagabend in Staßfurt (Salzlandkreis) festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er verbüße derzeit eine Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes. Nach der Festnahme sei der 45-Jährige wieder nach Bernburg gebracht worden, hieß es.