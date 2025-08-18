weather heiter
  3. Talsperren: Behörde warnt vor Blaualgen in der Talsperre Pirk

Talsperren Behörde warnt vor Blaualgen in der Talsperre Pirk

Blaualgen trüben im Sommer immer wieder das Baden in Seen. Aktuell trifft es die Talsperre Pirk im Vogtland.

Von dpa 18.08.2025, 17:51
Das Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in der Talsperre Pirk. (Archivbild)
Das Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in der Talsperre Pirk. (Archivbild) picture alliance / dpa

Oelsnitz/Vogtland - Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises warnt vor dem Baden in der Talsperre Pirk. Auch auf Wassersport sollte vorerst verzichtet werden, heißt es in einer Mitteilung. In Proben sei eine erhöhte Konzentration von gesundheitsschädlichen Cyanobakterien nachgewiesen worden, auch als Blaualgen bezeichnet. Das könne zu Hautreizungen, Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen, so die Behörde. Auch Haustiere seien gefährdet. Wie sich die Situation weiter entwickle, werde durch regelmäßige Kontrollen überwacht.