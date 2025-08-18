Oelsnitz/Vogtland - Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises warnt vor dem Baden in der Talsperre Pirk. Auch auf Wassersport sollte vorerst verzichtet werden, heißt es in einer Mitteilung. In Proben sei eine erhöhte Konzentration von gesundheitsschädlichen Cyanobakterien nachgewiesen worden, auch als Blaualgen bezeichnet. Das könne zu Hautreizungen, Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen, so die Behörde. Auch Haustiere seien gefährdet. Wie sich die Situation weiter entwickle, werde durch regelmäßige Kontrollen überwacht.