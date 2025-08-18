Erneut kommt es zu Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn. Betroffen sind Stadt- und Ringbahn sowie die Nord-Süd-Strecke.

Berlin - Zum Wochenstart kommt es erneut zu größeren Einschränkungen im Berliner S-Bahn-Verkehr. Betroffen sind erneut die Linien auf der Stadtbahn, ebenso wie die Ringbahn im Süden und die Nord-Süd-Verbindung auf der Linie S2, wie die Bahn mitteilte. Demnach kommt es wegen eines defekten Stellwerks bei Bellevue erneut zu Ausfällen und Verspätungen auf den Stadtbahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9. Die Bahn empfiehlt, auf die Züge der Regionalbahn auszuweichen.

Die Ringbahn wiederum ist derzeit wegen Reparaturarbeiten zwischen Südkreuz und Tempelhof unterbrochen. Schon länger besteht auch eine Sperrung zwischen Greifswalder Straße und Gesundbrunnen.

Wegen einer weiteren Reparatur am Bahnhof Gesundbrunnen kommt es den Angaben zufolge auch zu Ausfällen und Verspätungen auf der Nord-Süd-Verbindung auf den Linien S1, S2, S25, S26, S46, S8 und S85. Auf der Linie S2 könne der Zehn-Minuten-Takt derzeit nur zwischen Lichtenrade und Nordbahnhof angeboten werden, hieß es.

Derzeit kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen im Berliner S-Bahn-Verkehr, insbesondere auf der Stadtbahn. Grund dafür sind Probleme mit der Stellwerktechnik. Diese dürften noch längere Zeit für Einschränkungen sorgen.