Hildesheim - Unbekannte Einbrecher haben aus einer Hildesheimer Wohnung ein Terrarium gestohlen - mitsamt der Schlange darin. Bei dem Reptil handele es sich um einen etwa einen Meter langen Königspython, teilte die Polizei am Montag mit. Der Königspython ist eine Würgeschlange und nicht giftig. Unklar war zunächst, wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten. Am Sonntag zeigte der 24 Jahre alte Bewohner den Diebstahl an, die Tatzeit lag bisherigen Erkenntnissen zufolge zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag. Die Polizei sucht nach Zeugen.