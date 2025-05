Termin festgelegt: Kommunalwahlen am 13. September 2026

Hannover - Die nächsten Kommunalwahlen in Niedersachsen finden am 13. September 2026 statt. Diesen Termin hat die Landesregierung festgelegt. Die Wahllokale werden am Wahltag um 8.00 Uhr geöffnet und schließen um 18.00 Uhr.

Gewählt werden Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie Kreistage und die Regionsversammlung der Region Hannover, ebenso wie Stadtbezirksräte und Ortsräte. Auch Direktwahlen von Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Landräten finden am selben Tag statt – und zwar dort, wo die Amtszeit der Amtsinhaber im Oktober 2026 endet.

Nach einer Gesetzesänderung zu Jahresbeginn werden die Bürgermeister und Landräte wieder für acht statt wie zuletzt für fünf Jahre gewählt.