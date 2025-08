Lichterfeld-Schacksdorf - Beim Feuerwerksfestival „Pyro Games“ in der Lausitz haben Pyrotechniker den Himmel vor der spektakulären Kulisse der alten Förderbrücke F60 in buntes Licht getaucht. Rund 3.000 Menschen verfolgten das Fest nach Angaben des Veranstalters.

Auf Platz eins im Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld-Schacksdorf kam in der Nacht zum Sonntag das Team MSK Bombenschmidt aus Wettin in Sachsen-Anhalt, teilte der Veranstalter bei Facebook mit. Die beiden anderen Wettbewerber stammten aus Berlin und Sachsen.

Licht, Laser und Musik

Nach der Show konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer live abstimmen, welches Team gewinnen soll. Neben den Höhenfeuerwerken gehörten auch eine Licht- und Lasershow zum Programm. Begleitet wurde der Abend mit Live-Musik und Feuershows. Für musikalische Höhepunkte sorgte unter anderem die Gruppe Stamping Feet mit Trommel-Performances.

Veranstalter: Umweltfreundliches Feuerwerk

Dem Veranstalter zufolge wurde umweltfreundlicheres und geräuschärmeres Feuerwerk verwendet, „um die Belastung für die Natur drastisch zu reduzieren“. Die Veranstaltungsreihe „Pyro Games“ geht noch weiter - am 9. August in Magdeburg, am 16. August in Erfurt. Die Reihe läuft bis zum 4. Oktober und bietet an verschiedenen Standorten in Deutschland Feuerwerksshows, die jeweils vom Publikum bewertet werden.