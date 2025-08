Immer wieder kommt es in Thüringen vor, dass Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten bei Einsätzen verbal angegriffen werden. Bei einem Unfall in Nordhausen war es erneut so.

Nordhausen - Nach einem Unfall in Nordhausen sind Rettungssanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten von Autofahrern verbal angegriffen worden. Es haben den einen oder anderen Kraftfahrer gegeben, der seinen Unmut über Verkehrseinschränkungen an den Einsatzkräften ausgelassen habe, berichtete die Polizei. Verbale Angriffe auf Rettungskräfte gibt es in Thüringen immer wieder.

Oft bleibt es nicht dabei. Im Schnitt etwa 70 Fälle werden jährlich nach Zahlen des Innenministeriums registriert, bei denen es zu Straftaten gegen Rettungskräfte kommt. Dazu zählen unter anderem Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen und Nötigungen.

In Nordhausen war es am Samstag an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß von zwei Autos gekommen. Eine Autofahrerin durchbrach mit ihrem Fahrzeug einen Zaun. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt, die Frau musste ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben mussten Umleitungen eingerichtete werden, durch die es im Stadtgebiet von Nordhausen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.