Erst Regen, dann etwas Auflockerung - so verläuft der Wochenstart in Berlin und Brandenburg.

Berlin und Potsdam - Die Menschen in Berlin und in Brandenburg können sich heute auf eher wechselhaftes Wetter einstellen. Der Tag starte mit einem zunächst dicht bewölkten Himmel sowie mit Regen, der nach Osten abziehe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Schließlich würden Schauer und Bewölkung abnehmen.

Die Höchsttemperatur liege den Tag über bei 25 Grad, in der Nacht auf Dienstag würden die Werte auf bis zu 16 Grad fallen. Zudem sei nachts erneut mit Regen zu rechnen - im Spreewald und in der Niederlausitz bleibe es jedoch überwiegend trocken.

Etwas sonniger soll es am Dienstag zumindest im Norden der Region werden - im Süden bleibe der Himmel aber weiterhin eher bedeckt. Auch mit teils kräftigem Regen sei erneut zu rechnen, hieß es. Schließlich lockere sich die Wolkendecke am Himmel aber auch wieder auf. Die Temperaturen erreichen am Tag bis zu 23 Grad und sinken in der Nacht auf bis zu zehn Grad.