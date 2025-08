Grauer Himmel und Regen – in der kommenden Woche könnte das der Sonne weichen. Allerdings gilt das nicht für ganz Deutschland.

Offenbach - Viele dürften darauf gewartet haben: Zur Wochenmitte hat das verregnete Wetter voraussichtlich ein Ende. Am Mittwoch lasse viel Sonnenschein das Grau der Vortage verblassen, sagte Meteorologe Thore Hansen von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Zum Wochenstart am Montag erwartet die Menschen allerdings zunächst ein Wechsel aus Sonne und Wolken sowie vereinzelt auch Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 20 und 26 Grad. Am Dienstag ziehen von der Mitte Deutschlands bis in den Süden dichte Wolken. Diese bringen teils kräftigen und vereinzelt gewittrigen Regen mit sich.

Aber: Danach soll es wechselnd bewölkt werden und teils längere sonnige Abschnitte geben. Die Temperaturen bleiben wie am Montag, am wärmsten wird es laut DWD am Hoch- und Oberrhein.

Für Mittwoch heißt es dann: „In der Mitte freundlich, im Süden viel Sonne.“ Im Nordosten erwartet die Menschen Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Vor allem im Norden und an der Ostsee kann es stürmisch werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad.