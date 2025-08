Weimar - Ein Dieb wollte das Konto einer 96-Jährigen in Weimar plündern - doch er hatte nicht mit dem Zufall gerechnet. Die Frau machte, nachdem sie den Diebstahl ihrer Geldkarte bemerkte hatte, lautstark auf sich aufmerksam, wie die Polizei berichtete. Der mutmaßliche Täter lief einem Polizisten in Zivil, der sich zufällig vor dem Raum mit den Sparkassenautomaten aufhielt, fast in die Arme. Der 57 Jahre alte Tatverdächtige wurde von dem Polizisten, der privat unterwegs war, festgehalten, bis seine Kollegen ihn in Empfang nahmen.

Nach Polizeiangaben wollte die Seniorin Überweisungen an einem Sparkassenautomaten vornehmen. Dabei wurde sie von dem Mann abgelenkt; ein zweiter stahl ihre Geldkarte aus dem Automaten. Er steckte eine zuvor in Gera gestohlen Karte in das Gerät. Die Frau bemerkte das, weil sie keine Überweisung vornehmen konnte und schlug Alarm. Die Täter hatten da bereits 2.000 Euro von ihrem Konto abgehoben.

Vermutlich hatten sie die Frau zuvor bei der Pin-Eingabe beobachtet, so die Polizei. Der zweite Täter konnte mit einem Kleinwagen vermutlich mit irischem Kennzeichen flüchten. Das Bargeld wurde bei dem 57-Jährigen gefunden und beschlagnahmt.