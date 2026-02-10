Schnee und Eis schmelzen, doch der Streusplitt bleibt. Wie werden Berlins Straßen nach dem Winter wieder sauber? Und kann einmal gestreuter Splitt noch einmal verwendet werden?

Tauwetter in Berlin - Was passiert mit dem Streusplitt?

In Berlin ist in dieser Woche Schluss mit Minusgraden - und damit auch mit der Rutscherei. (Archivbild)

Berlin - In Berlin lassen milde Temperaturen in dieser Woche Schnee und Eis schmelzen. Doch was passiert jetzt mit dem Streusplitt? Er war auf Straßen und Wegen gestreut worden, damit Fußgänger nicht ausrutschen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) gibt einen Überblick.

Wie wird der Splitt beseitigt?

Der meiste Streusplitt in Berlin wird laut BSR von Anliegern oder von ihnen beauftragten privaten Winterdiensten ausgestreut. Für den Winterdienst auf Gehwegen sind grundsätzlich die Anlieger verantwortlich. Die BSR setzt Splitt nur auf Fußgängerüberwegen, in Haltestellenbereichen sowie auf einigen Plätzen und Fußgängerzonen ein.

Die Beseitigung des Splitts ist laut BSR kein Spezialeinsatz, wie etwa das Einsammeln von Laub. Er wird bei der regulären Straßenreinigung entfernt. Kehrmaschinen und Mitarbeiter sammeln ihn dabei ein.

Welche Straßen werden zuerst saubergemacht?

Das Straßenreinigungsgesetz und eine entsprechende Verordnung teilen die Straßen in verschiedene Klassen ein. Diese Reinigungsklassen legen fest, wie häufig die BSR öffentliche Straßen reinigt. Stark frequentierte Straßen in der höchsten Klasse etwa werden mehrmals täglich gereinigt. Wenig frequentierte Straßen in der niedrigsten Klasse indes nur einmal die Woche.

Wie lange dauert die Beseitigung?

Einen konkreten Zeitpunkt, bis wann der Streusplitt auf Gehwegen, Fußgängerüberwegen und in Haltestellenbereichen entfernt ist, kann die BSR nicht nennen. Im Fall eines neuen Wintereinbruchs müsse die Straßenreinigung wieder zugunsten des Winterdienstes unterbrochen werden, der aus Sicherheitsgründen stets Vorrang hat.

Was passiert mit dem Splitt?

Der Splitt wird an externe Unternehmen zur Aufbereitung und möglichen Weiterverwertung gegeben. Laut BSR kann er nicht mehr als Streugut wiederverwendet werden, da er seine abstumpfende Wirkung gegen die Glätte verloren hat.