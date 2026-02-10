Nach den eisigen Temperaturen der Vorwoche wird es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen langsam etwas milder. Nur stellenweise ist wegen Glätte noch Vorsicht geboten.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es langsam etwas milder. In allen drei Bundesländern steigen die Temperaturen bis auf acht Grad an, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bei Tiefstwerten von bis zu minus drei Grad in der Nacht, kann es am Morgen aber auch stellenweise noch immer zu Glätte kommen.

Im Tagesverlauf unterscheidet sich das Wetter in den drei Ländern dann jedoch etwas. Am Vormittag werden jeweils zwar noch größere Wolkenlücken erwartet, doch in Thüringen und Sachsen-Anhalt kann am Nachmittag wieder leichter Regen aufziehen. In Sachsen bleibt es laut DWD hingegen zunächst trocken.

Böen und leichter Regen in der Nacht

Am Dienstagabend wird es stellenweise windig. Auf dem Fichtelberg und dem Brocken sind dann Sturmböen um 70 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Auf den Kammlagen des Thüringer Waldes können ebenfalls Windböen um 60 Kilometer pro Stunde auftreten.

Da die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch in der kommenden Nacht selten unter den Gefrierpunkt sinken, nimmt auch die Glättegefahr im Verlauf laut DWD ab. Die Höchstwerte liegen dann zwischen einem und drei Grad. Einzig in höheren Lagen können Minusgrade und leichter Frost noch für Glätte sorgen. Außerdem ist mit leichtem Regen zu rechnen.