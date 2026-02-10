In Bösel bricht in einem Badezimmer ein Feuer aus. Zwei Bewohner retten sich dank Rauchmelder, erleiden aber leichte Rauchgasverletzungen. Die Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Bösel - Bei einem Wohnhausbrand in Bösel (Landkreis Cloppenburg) sind zwei Bewohner durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Feuer sei gegen Mitternacht im Badezimmer des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner seien durch den Rauchmelder geweckt worden und hätten sich selbstständig in Sicherheit bringen können. Beim Verlassen des Hauses erlitten sie leichte Rauchgasverletzungen.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt eines elektrischen Geräts als Ursache des Feuers aus. Der Schaden wird auf etwas mehr als 10.000 Euro geschätzt.