Münchenbernsdorf - Zwei Männer sollen in der Nacht zu Freitag auf einem Firmengelände Paletten in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergriffen, teilte die Polizei mit. Die tatverdächtigen Männer im Alter von 33 und 34 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Die Polizei ermittle. Der entstandene Schaden belaufe sich auf einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich.