Emlichheim - Ein 60 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Dienstagnachmittag sei der Mann mit seinem Rad in Emlichheim vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen, gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt, teilte die Polizei mit. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Nach medizinischer Versorgung am Unfallort kam er per Rettungswagen ins Krankenhaus.