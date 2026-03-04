weather heiter
  3. Verkehrsunfall: Mann überschlägt sich mit Auto und stirbt

Ein schwerer Autounfall kostet einen 73-Jährigen im Eichsfeld das Leben. Was ist passiert?

Von dpa 04.03.2026, 09:35
Ein Mann ist durch einen Autounfall bei Dingelstädt im Eichsfeld gestorben. (Symbolbild) Patrick Seeger/dpa

Dingelstädt - Ein 73 Jahre alter Mann hat sich auf einer Bundesstraße im Landkreis Eichsfeld mit seinem Auto überschlagen und sich dabei so schwer verletzt, dass er gestorben ist. Der Fahrer sei aus bislang ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag bei Dingelstädt von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Infolge des Unfalls wurde die Straße mehrere Stunden lang gesperrt.