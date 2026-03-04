Dingelstädt - Ein 73 Jahre alter Mann hat sich auf einer Bundesstraße im Landkreis Eichsfeld mit seinem Auto überschlagen und sich dabei so schwer verletzt, dass er gestorben ist. Der Fahrer sei aus bislang ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag bei Dingelstädt von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Infolge des Unfalls wurde die Straße mehrere Stunden lang gesperrt.