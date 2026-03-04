Rund 525 Gebäude in Sachsen-Anhalt wurden 2024 abgerissen oder umgenutzt – das sind deutlich weniger als noch 2023. Welche Regionen und Baujahre besonders betroffen sind.

Halle - Die Zahl der abgerissenen oder umgewidmeten Gebäude ist in Sachsen-Anhalt weiter zurückgegangen. Insgesamt seien 525 Gebäude im Jahr 2024 mit einer Wohn- und Nutzfläche von rund 195.400 Quadratmetern betroffen gewesen, teilte das Statistische Landesamt mit. Im Vergleich zu 2023 waren das 7,7 Prozent weniger, gegenüber 2020 sogar ein Rückgang um 35,6 Prozent.

Demnach wurde besonders in den Landkreisen Harz (63 Gebäude) und Salzlandkreis (72 Gebäude) ein überdurchschnittlich hoher Rückbau verzeichnet. Betroffen waren vor allem Gebäude, die vor 1919 oder zwischen 1949 und 1978 errichtet worden waren.