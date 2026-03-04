Nach dem Quecksilber-Fund in Cheine warten Anwohner weiter auf das Analyseergebnis. Die Landesregierung will danach über mögliche Maßnahmen beraten.

Magdeburg - Nach dem Fund von Quecksilber auf einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine hat Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) Verständnis für die Sorgen der Anwohner gezeigt. „Das sind Nachrichten, die die Menschen zurecht in Unruhe versetzen“, sagte er im Landtag in Magdeburg.

Nach dem Fund am 24. Februar ist eine Probe genommen worden. „Das Ergebnis steht allerdings noch aus“, sagte der Minister. Die Landesregierung möchte auf den Bericht warten. Anschließend sollen Maßnahmen besprochen werden.

Die Linke-Fraktion teilte mit, dass die Einschätzung der Fachbehörden zu möglichen gesundheitlichen Risiken für Anwohnerinnen und Anwohner von zentraler Bedeutung sei. „Die Menschen vor Ort haben ein Recht auf vollständige Aufklärung und transparente Information.“ Umwelt- und Gesundheitsschutz müsse oberste Priorität haben.