Ein Sturmtief bringt Berlin und Brandenburg heute kräftigen Wind, Schnee- und Graupelschauer sowie Glätte. Auch am Wochenende bleibt es winterlich unbeständig.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg geraten zum Start ins Wochenende unter den Einfluss eines Sturmtiefs über der Ostsee. Heute ist es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach stark bewölkt. Immer wieder ziehen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durch. Vereinzelt sind kurze Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 4 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf, örtlich fallen weitere Schneeschauer. Dabei kann sich stellenweise eine dünne Schneedecke bilden, zudem besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad.

Am Samstag bleibt es den Wetterexperten nach wechselhaft mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Vereinzelt sind erneut Gewitter mit Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Schauerwetter fort, lokal mit Schneeschauern und maximalen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es kühl und unbeständig, mit vereinzelten Schneeschauern und nächtlichem Frost.