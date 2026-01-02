Ein Sturmtief bringt kräftigen Wind, Schnee- und Graupelschauer sowie Glätte. Vor allem in den Mittelgebirgen wird es zunehmend winterlich.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geraten unter den Einfluss eines kräftigen Sturmtiefs. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strömt kalte Meeresluft in die drei Bundesländer.

Verbreitet treten Wind- und Sturmböen auf, in den Hochlagen der Mittelgebirge sind laut der Vorhersage teils schwere Sturm- bis Orkanböen möglich. Dazu ziehen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durch, die vor allem im Bergland einige Zentimeter Neuschnee bringen. Auch abseits der Berge könne es bei kräftigeren Schauern kurzzeitig weiß werden – Glätte ist vielerorts ein Thema.

Am Wochenende bleibt es wechselhaft und winterlich. Am Samstag gibt es den Wetterexperten zufolge weiter Schnee- und Graupelschauer, lokal sind kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. In den Nächten setzt sich verbreitet Frost durch.

Am Sonntag gehen die Schauer laut DWD langsam zurück, einzelne Schneeschauer sind aber weiter möglich. Die Temperaturen bleiben meist um oder unter dem Gefrierpunkt, besonders im Bergland, hieß es weiter.