Braunlage/Torfhaus - Die ersten Ski- und Rodellifte im Harz haben den Betrieb aufgenommen. Rodler kommen in Torfhaus sowie in Braunlage an der Rathauswiese auf ihre Kosten; Skifahrer nur in Braunlage, wie die Betreiber mitteilten. Weitere Skigebiete planen von Samstag an den Betrieb aufzunehmen.

So soll auch am Wurmberg der Wintersport-Betrieb aufgenommen werden. Von Samstag an sollen der Schlepplift am Hexenritt sowie das Förderband für Rodler täglich laufen, wie die Betreiber auf Instagram mitteilten. Am Samstag soll auch Flutlicht-Skifahren angeboten werden. Mehr sei wegen starken Windes auf dem Gipfel noch nicht möglich. Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Wind für Probleme gesorgt: Die Seilbahn konnte nicht fahren und Schnee aus Schneekanonen wurde von der Piste gepustet.

Bisher gab es in diesem Winter noch keinen Wintersport-Betrieb an Niedersachsens höchstem Berg. Im Harz gab es bisher nur ein kurzes Winterintermezzo Ende November. Für einige Tage liefen etwa der Rodellift in Torfhaus oder der Skilift am Sonnenberg in Sankt Andreasberg. In den vergangenen Tagen hatte es aber geschneit und weiterer Neuschnee ist angekündigt.