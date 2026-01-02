An der Algarve holen sich die Sachsen den Feinschliff für die Fortsetzung der Saison. Der auffälligste Leipziger der bisherigen Spielzeit fehlt im Aufgebot.

Almancil - Mit einem 29-köpfigen Team ist RB Leipzig ins Trainingslager nach Almancil gereist. An der portugiesischen Algarve bereitet sich das Team von Cheftrainer Ole Werner bis 7. Januar auf das nächste Bundesligaspiel am 10. Januar beim FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky) vor. Auf dem Programm stehen im „The Campus“ in Almancil insgesamt fünf Trainingseinheiten, von denen drei öffentlich sind. Ein geplantes Testspiel ist aus Mangel an Gegnern noch nicht terminiert.

Zu den 23 Profis, die neben sechs Nachwuchsspielern in Portugal schwitzen werden, gehört auch Stürmer Timo Werner. Er soll in der gerade begonnenen Wintertransfer-Periode aber möglichst noch die Leipziger verlassen. Auch die zuletzt verletzt ausgefallenen Assan Ouedraogo und Antonio Nusa sowie Ezechiel Banzuzi und Yohann Bakayoko gehören zum Aufgebot. In dem fehlen Lukas Klostermann (krank), Kevin Kampl (persönliche Gründe) und natürlich Yan Diomande. Die Entdeckung der Hinrunde spielt mit der Elfenbeinküste weiter beim Afrika-Cup.

Keine geplanten Aktivitäten auf dem Transfermarkt

Auf dem Transfermarkt müssen die Sachsen nicht unbedingt aktiv werden. „Wir haben bereits zum Ausdruck gebracht, dass wir von dieser Gruppe sehr überzeugt sind und noch viel Potenzial sehen, das wir durch die tägliche Trainingsarbeit ausschöpfen können. Wir verspüren keine Not, im Winter aktiv zu werden – so sehen das alle Verantwortlichen. Aber natürlich halten wir Augen und Ohren offen, ob sich eine Möglichkeit ergibt, den Kader weiter zu verstärken“, sagte Werner.

Wie wichtig für die Leipziger das Trainingslager ist, zeigt auch die Tatsache, dass RB-Fußballchef Jürgen Klopp mit seiner rechten Hand Mario Gomez der Mannschaft einen Besuch abstatten wollen.