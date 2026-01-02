Ein Baum auf einer Oberleitung hatte für Einschränkungen auf den Linien 3, 6 und 7 im Osten der Landeshauptstadt gesorgt.

Hannover - Im Osten von Hannover kam es auf den S-Bahn-Linien 3, 6 und 7 zu Einschränkungen. Teile eines größeren Baumes waren zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte in die Oberleitung gefallen, wie Betreiber Transdev mitteilte. Am Vormittag war die Störung behoben; alle Züge fuhren wieder regulär.

Mit dem Ende der Sperrung wurde auch der Ersatzverkehr mit Bussen für die einzelnen Zwischenhalte eingestellt. Zwischen Hannover und Lehrte war am Morgen nur die S6 gefahren, jedoch mit einer Umleitung und ohne Unterwegshalte. Die S3 und S7 fuhren nur zwischen Hildesheim beziehungsweise Celle und Lehrte und von dort wieder zurück.