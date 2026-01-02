Drei Männer entkommen in letzter Minute einem brennenden Zelt in Berlin. Wie Zeugen und Polizei gemeinsam das Schlimmste verhinderten.

In Berlin übernachten auch im Winter viele obdachlose Menschen in Zelten. (Archivfoto)

Berlin - Ein Obdachlosenlager in Berlin-Charlottenburg ist am Neujahrstag fast vollständig abgebrannt. Drei obdachlose Menschen wurden vor den Flammen gerettet, wie die Berliner Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Polizei und Feuerwehr waren am späten Nachmittag alarmiert worden. Nach Aussagen von Zeugen war unter einer Brücke im Bereich Lewishamstraße ein Zelt in Brand geraten.

Zeugen und Polizei retten drei Männer

In dem Zelt befanden sich den Angaben zufolge drei Männer, die von zwei Zeugen und Einsatzkräften der Bundespolizei aus dem Zeltlager gebracht und so gerettet wurden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.

Details zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Infolge des Polizei- und Feuerwehreinsatzes kam es zu einer rund eineinhalbstündigen Vollsperrung der Lewishamstraße zwischen Stuttgarter Platz und Gervinusstraße.