Krank unterm Weihnachtsbaum? Für einige Thüringer dürfte das mit Blick auf die Grippezahlen über die Feiertage Realität gewesen sein.

In Thüringen wurden in dieser Saison bislang mehr als 1.300 Grippeerkrankungen gemeldet. (Symbolbild)

Erfurt - Auch in der Weihnachtswoche beschäftigten Grippeerkrankungen Ärzte und Patienten in Thüringen. 203 neue Influenzafälle wurden vom 22. bis zum 28. Dezember gemeldet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch mehr als 400 neue Fälle gewesen. In der Weihnachtswoche haben traditionell aber viele Hausarztpraxen geschlossen.

Insgesamt wurden seit Beginn der aktuellen Saison Anfang Oktober demnach bislang 1.326 Grippefälle in Thüringen gezählt, die labordiagnostisch bestätigt wurden. Dabei ist von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen, da Ärzte bei Grippesymptomen nicht immer eine für den direkten Nachweis von Grippeviren notwendige Labordiagnostik veranlassen.

Viele Krankenhauspatienten, keine Todesfälle

254 Patienten wurden wegen Influenza bislang im Krankenhaus stationär behandelt. Eine echte Virusgrippe (Influenza) kann schwer verlaufen, etwa zu einer Lungenentzündung führen, auch tödliche Verläufe sind möglich. Todesfälle wurden dem Gesundheitsministerium bisher nicht übermittelt.

Vor allem Kleinkinder im Alter bis vier Jahren sind in dieser Grippesaison betroffen, aber auch Babys und Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren.