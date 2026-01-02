Das Kapitel Victor Boniface neigt sich bei Werder Bremen dem Ende zu. Jetzt gibt es einen ersten Fahrplan.

Bremen - Werder Bremens Sorgen-Stürmer Victor Boniface wird in der kommenden Woche nach Innsbruck reisen, um sich beim Knieexperten Christian Fink mit Blick auf eine mögliche Operation untersuchen zu lassen. Das gab Bremens Fußballchef Peter Niemeyer kurz vor dem Trainingsauftakt der Grün-Weißen bekannt, ohne weitere Angaben zur sportlichen Zukunft von Boniface in Bremen zu machen.

Allerdings scheint klar, dass der Nigerianer nicht mehr für Werder spielen wird. Stimmt Boniface einer Operation zu, wird er für den Rest der Saison ausfallen. Lehnt der 25-Jährige einen Eingriff ab, wird er wegen seiner dauerhaften Beschwerden am Knie und seines schlechten Fitnesszustandes in den Planungen von Werder-Coach Horst Steffen keine Rolle mehr spielen.

Die medizinischen Abteilungen von Werder Bremen und Bayer Leverkusen, wo Boniface noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag steht, sollen dem Stürmer zu einer OP raten. In Bremen kam Boniface elfmal zum Einsatz und erzielte dabei kein Tor.

Flug von Mbangula fällt aus

Bei der ersten Trainingseinheit im neuen Jahr fehlte Boniface wie erwartet in Bremen. Steffen musste zudem auf die beiden Langzeitverletzten Mitchell Weiser und Felix Agu, Leonardo Bittencourt (krank) und Samuel Mbangula verzichten. Der Flug des Belgiers war ausgefallen, weshalb der Offensivspieler erst verspätet an der Weser eintraf.

Am Sonntag bestreiten die Bremer ein Testspiel beim FC St. Pauli, am 10. Januar steht dann gegen 1899 Hoffenheim das erste Pflichtspiel des Jahres an. Die Norddeutschen wollen möglichst schnell noch einen neuen Stürmer verpflichten. Und zwar unabhängig von der Entscheidung von Boniface.