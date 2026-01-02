Das Tabellenschlusslicht muss in erster Linie die Defensive verstärken. Ein alter Bekannter und zwei Bundesliga-Profis sollen bei der Mission Klassenverbleib helfen. Ein Mittelfeldmann geht.

Dresden - Dynamo Dresden fährt gleich mit drei Neulingen am Samstag ins Trainingslager. Nachdem das Zweitliga-Schlusslicht zunächst seinen Aufstiegshelden Jonas Sterner zurückgeholt hat, kommen nun auch noch die bundesliga-erfahrenen Thomas Keller und Robert Wagner. Sowohl Sterner, der zuletzt bei Hannover 96 unter Vertrag stand, als auch Keller vom 1. FC Heidenheim und Wagner vom SC Freiburg erhielten Leihverträge bis Saisonende. Dagegen verlässt Aljaz Casar die Dresdner und schließt sich Drittligist MSV Duisburg an.

Sterner hatte in der vergangenen Saison bereits leihweise in Dresden gespielt und mit 32 Drittliga-Spielen sowie zehn Scorer-Punkten einen großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg. „Jonas ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen. Für unser Spiel kann er somit weitere wichtige Impulse beisteuern. Es kann ein großer Vorteil sein, dass er den Trainer und das Team bereits gut kennt“, sagte Dynamos neuer Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

Keller und Wagner: Defensivstarke bundesliga-erfahrene Spieler

Keller spielte als Profi bislang beim FC Ingolstadt und in Heidenheim. Insgesamt kommt er auf zwölf Bundesliga- und 26 Zweitligaspiele. Darüber hinaus absolvierte er zwei Partien in der Conference League, in denen ihm zudem ein Tor gelang. Gonther sieht in ihm mit der Erfahrung, seinem Charakter und seiner Spielweise eine Verstärkung für den Defensivverbund.

Auch Wagner gilt als defensivstarker Spieler. Er spielte in der Hinrunde auf Leihbasis bei Holstein Kiel, davor ebenfalls per Leihe bei Greuther Fürth und dem FC St. Pauli. Der 22-Jährige absolvierte insgesamt 16 Bundesligaspiele und wurde 45 Mal in der 2. Bundesliga eingesetzt. Zudem lief er 22 Mal für die deutsche U19-, U20- und U21-Nationalmannschaft auf. „Wir freuen uns sehr, dass Robert den ungewöhnlichen Weg gegangen ist und bereit war, seine Leihe in Kiel vorzeitig zu beenden, um in der Rückrunde für uns im Einsatz sein zu können. Er bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise gepaart mit einer hervorragenden technischen Ausbildung mit und soll uns defensiv weiter Stabilität geben“, betonte der neue Dynamo-Sport-Geschäftsführer.

Dynamo erfüllt Casar Wechselwunsch

Der Wechsel von Casar nach Duisburg erfolgte auf Wunsch des 25-Jährigen, der im Sommer 2024 vom Halleschen FC nach Dresden gekommen war. „Aljaž ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich für mehr Spielpraxis nach einer Alternative umzuschauen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen und konnten uns zur Zufriedenheit aller Beteiligten einigen“, sagte Gonther.