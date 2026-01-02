Lutherstadt Wittenberg - Ein Brand in einer Kindertagesstätte in Lutherstadt Wittenberg hat einen hohen Schaden angerichtet. Laut Polizei brach das Feuer gegen 2 Uhr nachts in der Lerchenbergstraße aus. Die Flammen richteten schwere Schäden an, nach ersten Schätzungen in einer Höhe von rund 500.000 Euro. Die Kindertagesstätte sei nicht mehr zu nutzen. Verletzt wurde niemand. Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.