Das erste Januar-Wochenende steht bevor - viele Thüringer denken an Wintersport. Doch wie sind die Bedingungen dafür?

Ski-Langlauf ist im Thüringer Wald bisher nur an einer Stelle möglich. (Illustration)

Oberhof - Die Wintersportbedingungen im Thüringer Wald werden besser. Die erste Langlaufloipe mit rund acht Kilometern Länge ist bei Oberhof gespurt worden, wie aus Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald hervorgeht. Örtlich liegen in den Höhenlagen des Mittelgebirges bis zu zehn Zentimeter Schnee - weitere Schneefälle sind prognostiziert.

Gespurt seien derzeit 28 verschiedene Winterwanderwege, zudem seien vier Rodelhänge in Betrieb. In den drei Ski-Arenen seien auf Kunstschnee auch alpine Abfahrten möglich.

Laut Regionalverbund liegen um Oberhof derzeit etwa acht Zentimeter Schnee, am Schneekopf seien es neun Zentimeter und in den Regionen um Masserberg, Ernstthal und Steinach ebenfalls etwa acht Zentimeter.

Oberhof ist Thüringens wichtigster Wintersportort, in dem im Januar verschiedene Weltcups unter anderem im Rennrodeln und der Nordischen Kombination mit Skispringen und Langlauf ausgetragen werden.