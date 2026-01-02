Auf Skiern durch den Gebirgswald: Nach den Schneefällen der vergangenen Tage sind vielerorts im Erzgebirge Loipen gespurt. (Archivbild)

Johanngeorgenstadt - Auf die Bretter und ab in die Loipe: Nach Schnee und Frost in den vergangenen Tagen kommen nun auch Langläufer vielerorts auf ihre Kosten. So ist die beliebte Kammloipe Erzgebirge/Vogtland für Skifahrer präpariert, wie die zuständige Arbeitsgemeinschaft meldet. Der Loipenzustand sei gut, an manchen Stellen sei die Schneeauflage aber noch sehr dünn, heißt es. Die Schneehöhe reicht demnach von zehn Zentimetern in Grünbach und Muldenberg bis 20 Zentimeter in Carlsfeld und Johanngeorgenstadt.

Die Kammloipe erstreckt sich auf rund 36 Kilometern vom Vogtland ins Erzgebirge, hinzu kommen etliche Anschlussloipen als Einstiegsmöglichkeit. Sie führt auf dem Erzgebirgskamm von Johanngeorgenstadt bis nach Schöneck und trägt das Prädikat „Exzellente Loipe“.

Auch im Osterzgebirge mehrere Loipen offen

Auch im Osterzgebirge können Langlauf-Fans in die Loipe steigen. Nach Angaben der Tourist-Information Altenberg sind in der Region mehrere Loipen geöffnet - etwa die zehn Kilometer lange Strecke durch das Kahleberggebiet sowie die Rundloipen Scharspitze und Wüster Teich.