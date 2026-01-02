Die Silvesternacht in Rotenburg verlief größtenteils ruhig. Aber eben nicht ausschließlich, wie die Polizei mitteilte.

Rotenburg - Auf Polizisten geworfene Böller haben Uniformen der Einsatzkräfte beschädigt. Unbekannte hatten die teilweise illegalen Feuerwerkskörper in der Nacht auf Neujahr in Richtung der Polizisten geworfen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Rotenburg (Wümme) niemand.

Die Beamten waren zu der Zeit in der Innenstadt. Sie stellten später Anzeige. Grundsätzlich sei die Silvesternacht in der Region auch ruhig verlaufen. Es habe rund zwei Dutzend Einsätze und Strafverfahren gegeben.