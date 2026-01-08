Blitzeis-Gefahr am Wochenende: Warum Streusalz diesmal auf Gehwegen erlaubt ist, wer es nutzen darf und was für Radfahrer jetzt besonders wichtig wird.

Blitzeis wird am Wochenende voraussichtlich nicht nur auf Gehwegen für spiegelglatte Böden sorgen. (Symbolbild)

Braunschweig - Wegen drohender Eisglätte dürfen Bürgerinnen und Bürger in Braunschweig auf Gehwegen ausnahmsweise Streusalz einsetzen. Das teilte die Stadt mit. Die Regelung gilt von Freitag um 0.00 Uhr bis Montag um 22.00 Uhr.

Am Wochenende werden teils zweistellige Minusgrade erwartet

Hintergrund sind Wetterprognosen, nach denen Regen auf gefrorene Flächen treffen und sogenanntes Blitzeis entstehen kann. Abstumpfende Streumittel wie Splitt reichten in solchen Fällen nicht immer aus, hieß es. Für das Wochenende werden zudem teils zweistellige Minusgrade erwartet.

Die Stadt appellierte, Streusalz nur sparsam und ausschließlich bei tatsächlicher Eisglätte oder nicht anders zu beseitigenden Schneeresten zu verwenden. In der Regel genügten Schneeräumung und das Streuen von Splitt, um Gehwege trittsicher zu machen. Öffentliche Gehwege müssen werktags von 7.00 bis 22.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8.00 bis 22.00 Uhr geräumt und gestreut werden.

Radwege werden nicht mit Auftausalz behandelt

Verkehrsteilnehmer sollten sich in den kommenden Tagen auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen und besonders vorsichtig sein, teilte die Stadt weiter mit. Radwege würden zwar geräumt, aus Umwelt- und Baumschutzgründen jedoch nicht mit Auftausalz behandelt. Radfahrern wird empfohlen, bei Bedarf auf Busse und Bahnen auszuweichen.

Weitere Informationen zum Winterdienst stellt die Stadt Braunschweig online bereit.