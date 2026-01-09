Erfurt/Jena/Weimar/Oberhof - Wintersturm „Elli“ bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee: Busse und Bahnen sind teils nur eingeschränkt unterwegs und auf den Straßen passieren vermehrt Unfälle. Insbesondere auf Thüringens Autobahnen kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei ist nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl an Unfällen beschäftigt.

Der Linienverkehr der JES Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis ist aufgrund der Wetterlage vorübergehend eingestellt worden. „Ein planmäßiger Verkehr kann bis auf weiteres nicht angeboten werden“, so das Unternehmen. Betroffen sei auch der Regionalbusverkehr im Stadtgebiet von Jena sowie aus der Stadt Jena heraus. Auch im Bus- und Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet komme es durch Weichenstörungen und liegengebliebene Fahrzeuge zu Behinderungen.

Und auch in Weimar ist der Busverkehr vorerst eingestellt worden. „Die Sicherheit unserer Fahrgäste und unseres Fahrpersonals hat oberste Priorität. Diese können wir im Augenblick nicht gewährleisten“, teilte die Stadtwirtschaft Weimar mit.

Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Unfälle und Sperrungen auf den Straßen

Auch auf Thüringens Landstraßen kommt es zu Unfällen und Sperrungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnten Witterung und nicht angepasste Fahrweise einen Unfall im Landkreis Sömmerda verursacht haben. Ein Lkw kam dort zwischen Gebesee und Straußfurt im Bereich einer Kurve von der Straße ab, der Auflieger landete im Straßengraben. Der Fahrer, dessen Alter bislang unbekannt ist, blieb unverletzt. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Die Bergung wird laut Polizeiangaben noch mehrere Stunden andauern. Der genauere Unfallhergang müsse noch geklärt werden.

Auch wenn der viele Neuschnee Wintersportbegeisterte strahlen lässt, bleiben mehrere Sport- und Freizeitstätten geschlossen. Dazu gehört am Freitag der Silbersattel in Steinach. Die Sicherheit gehe vor, hieß es online. Am Samstag solle die Anlage wieder geöffnet sein. Der Egapark bleibt ebenfalls zu heute, das geplante Winterleuchten finde heute nicht statt. Und auch der Snowpark am Fallbachhang in Oberhof bleibt für einen Tag geschlossen.