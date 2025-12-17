Der Dresdner Stefan Engel bringt Erfahrung aus der Kommunalpolitik mit und hat künftig einen neuen Posten bei der SPD. Sein Vorgänger wechselt zur Landtagsfraktion der Sozialdemokraten.

Dresden - Die sächsische SPD hat ab dem neuen Jahr einen neuen Landesgeschäftsführer. Das Amt übernimmt der Dresdner Stadtrat Stefan Engel, wie die Partei mitteilte. Der 33-Jährige folgt auf Jens Wittig, der den Posten nach elf Jahren abgibt.

Engel ist erfahrener Kommunalpolitiker

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Stefan Engel und sind uns sicher, dass der Übergang reibungslos funktionieren wird“, sagte der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann. Es sei für die Partei ein großes Glück, dass mit ihm ein sehr erfahrener Kommunalpolitiker, der in der SPD Sachsen sehr gut vernetzt sei und die Partei in all ihren Facetten kenne, nun als Landesgeschäftsführer übernehme.

Der frühere Juso-Landesvorsitzende sitzt seit 2019 im Dresdner Stadtrat und gehörte von 2018 bis 2025 dem SPD-Landesvorstand an.

Wittig wechselt zur Landtagsfraktion

Dem scheidenden Jens Wittig dankte Homann für das langjährige Engagement. Er habe in zahlreichen Wahlkämpfen seine Kompetenzen eingebracht und seine Erfahrung ausgespielt. Wittig wird künftig Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion sein.