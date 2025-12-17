Ein Obdachloser kämpft nach einem Angriff in der Nähe des Hauptbahnhofs ums Überleben. Warum die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung setzt.

Bremen - Ein Unbekannter hat einen Obdachlosen mit einer Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Er musste in einer Bremer Klinik notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei vermutet, dass der Verletzte aus der Drogenszene kommt.

Der Mann wurde am Dienstagabend in Bereich eines Tunnels am Bremer Hauptbahnhof angegriffen. Er konnte sich noch vom Tatort wegschleppen und verband seine Wunden notdürftig mit einem Schal. Passanten wurden auf den Mann aufmerksam und riefen den Notruf.

Polizisten leisteten Erste Hilfe und versuchten, den Blutverlust zu stoppen. Der Mann kam für die Notoperation in ein Krankenhaus. Die Ermittler fahnden nach dem Täter und bitten auch um Hinweise zur Identität des Verletzten. Der Mann selbst konnte keine Angaben zu sich und zu dem Angriff machen.