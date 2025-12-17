Hambergen - Unbekannte haben rund 70 Schafe von einer Weide in Hambergen (Landkreis Osterholz) gestohlen. Eine Spaziergängerin bemerkte einige freilaufende Tiere auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Als der Eigentümer die Schafe am Dienstagnachmittag auf die Weide zurückbrachte, bemerkte er, dass weitere Tiere fehlten. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 11. und 16. Dezember, die Polizei sucht nach Hinweisen.