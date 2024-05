Halle - Die größten Betriebe im verarbeitenden Gewerbe sind in Sachsen-Anhalt einer Statistik zufolge in der Pharmabranche zu finden. Im Jahr 2023 zählten die Betriebe der Industriebranche im Schnitt 303 Beschäftigte, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Demnach lag die durchschnittliche Betriebsgröße in dem Land bei rund 94 Beschäftigten.

Die Betriebsgröße der für das Land besonders wichtigen Chemiebranche kam auf knapp 127 Beschäftigte pro Betrieb. Das Nahrungsmittelgewerbe lag knapp darüber (130 Mitarbeiter). Betriebe der Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik und Verarbeitung von Steinen und Erden zählten 49 Beschäftigte - und damit die wenigsten.

Im Durchschnitt erwirtschaftete jeder Beschäftigte in Sachsen-Anhalt je 413.660 Euro und erhielt im Schnitt 43.161 Euro. Die höchsten Entgelte zahlten Betriebe im Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung (63.258 Euro pro Kopf), die niedrigsten gab es im Bereich Herstellung von Druckerzeugnissen (33.332 Euro).

Die Exportorientierung unterschied sich den Angaben zufolge zwischen den Industriebranchen erheblich. Über die Hälfte der Umsätze ging bei der Metallerzeugung und -bearbeitung und bei der Herstellung chemischer Erzeugnisse an ausländische Kunden. Die Getränkehersteller belieferten hingegen hauptsächlich inländische Kunden (2,5 Prozent Auslandsumsätze).