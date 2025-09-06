Bisher können in Japan nur männliche Mitglieder der Kaiserfamilie auf den Thron nachrücken. Prinz Hisahito ist nach seinem Vater Zweiter in der Reihenfolge - er könnte der letzte sein.

Die Zeremonie fand aus organisatorischen Gründen erst ein Jahr nach Hisahitos 18. Geburtstag statt.

Tokio - Mit einer traditionellen Zeremonie im Beisein des japanischen Kaiserpaares ist Prinz Hisahito an seinem 19. Geburtstag offiziell als volljährig anerkannt worden. Aus organisatorischen Gründen wurde die Zeremonie ein Jahr später abgehalten, wie Medien berichteten.

Aufnahmen des japanischen TV-Senders NHK zeigten, wie der Sohn von Kronprinz Akishino und Kronprinzessin Kiko im Kaiserpalast in Tokio von einem Hofdiener eine von Kaiser Naruhito übergebene Krone aufgesetzt bekommt.

Anschließend schritt er durch den Raum zum Tenno und dessen Gemahlin Masako und drückte ihnen sowie seinen Eltern seine Dankbarkeit aus, als erwachsenes Mitglied zur Kaiserfamilie zu gehören.

Es war die erste Zeremonie dieser Art seit rund 40 Jahren, wie NHK berichtet. Die letzte war demnach Hisahitos Vater Akishino gewidmet gewesen. Akishino (59) ist der Bruder von Kaiser Naruhito (65).

Japanisches Kaiserhaus könnte zu existieren aufhören

Prinz Hisahito, der mittlerweile studiert, ist der einzige Sohn des Kronprinzenpaares, er hat noch zwei Schwestern.

Noch immer verbietet das japanische Hofgesetz Frauen auf dem Thron. Sollte der Prinz eines Tages nicht selbst männlichen Nachwuchs bekommen, „hört das Kaiserhaus auf zu existieren“, so der Kaiserexperte Ernst Lokowandt.

Würde das Hofgesetz jedoch so geändert, dass grundsätzlich das erstgeborene Kind - unabhängig vom Geschlecht - auf den Thron kommt, wäre das Nachwuchsproblem gelöst.