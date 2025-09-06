Barneberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der B245 im Landkreis Börde ist ein Rettungswagen umgekippt. Zunächst missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen den Rettungswagen und stieß mit ihm zusammen, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Der Rettungswagen drehte sich, kippte und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Die drei Insassen des Rettungswagens, die einen Krankentransport durchführten, sowie ein Autofahrer wurden leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 230.000 Euro.