Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.

Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).

Köln - Nach dem Fehlstart der Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation ist die zweite Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Nordirland bislang nicht ausverkauft. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstagvormittag auf Anfrage mitteilte, wurden bislang 40.000 Tickets abgesetzt. 5.000 Karten waren noch verfügbar.

Im Ticketshop auf der DFB-Homepage waren vor allem Karten der Kategorie 1 und 2 (95 - 127,65 Euro) noch zu haben. Für die Kategorien 3 und 4 (50 - 72,15 Euro) gab es nur noch einige Restkarten zu erwerben. 2.300 Fans aus Nordirland werden in der Kölner Arena ihr Team unterstützen.

Die Partie gegen die Nordiren ist das erste Heimspiel für die Auswahl von Julian Nagelsmann in die WM-Saison. Zum Auftakt hatte es am Donnerstag in Bratislava nach sehr schwacher Leistung ein 0:2 gegen die Slowakei gegeben.

Ehrungen für Hummels und Wirtz

Vor dem Spiel in Köln wird Ex-Weltmeister Mats Hummels vom DFB für seine Länderspielkarriere geehrt. Nach der Partie wird Florian Wirtz für seinen Sieg bei der Journalisten-Wahl zum Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Nach dem Kölner Auftritt zeigt sich die DFB-Elf in diesem Jahr noch am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei den Heimfans. Die beiden verbliebenen Auswärtsspiele in der WM-Qualifikation finden am 13. Oktober in Belfast gegen Nordirland und am 14. November in Luxemburg statt.

Für den Fall der direkten Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada als Gruppensieger sind zudem schon Testspiele am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste und kurz vor den geplanten Abflug nach Amerika am 31. Mai in Mainz gegen Finnland vereinbart.