Viele Kinder nehmen den Schulweg bereits allein auf sich. Der Verkehrsminister ruft daher zu besonnenem Fahren auf.

Potsdam - Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert (BSW) hat kurz vor dem Start ins neue Schuljahr alle Verkehrsteilnehmer zur Umsicht aufgerufen. Man solle „vorsichtig, rücksichtsvoll und vorausschauend unterwegs sein“, sagte Tabbert laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Es gehe auch darum, die Jüngsten - die Erstklässler - zu schützen.

„Eltern sollten sich die Zeit nehmen, den Weg zur Schule mit ihren Kindern zu üben. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten besonders rücksichtsvoll und vorausschauend unterwegs sein“, führte Tabbert aus. Rund 24.000 Erstklässler starten am Montag in Brandenburg ins Schulleben.