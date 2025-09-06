Ein Jahr bleibt noch bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Linke setzt auf eine erfahrene Politikerin als Spitzenkandidatin.

Mehrere Gremien der Linken schlagen Eva von Angern als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt vor. (Archivbild)

Magdeburg - Mehrere Parteigremien der Linken haben Eva von Angern (48) als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026 vorgeschlagen. Das sei Ergebnis einer Beratung von Landesvorstand, Landesausschuss, Stadt- und Kreisvorsitzenden sowie Vertretern des Jugendverbandes, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Die endgültige Entscheidung trifft ein Landesparteitag am 15. November in Leuna, wie die Partei mitteilte. Die Landtagswahl ist am 6. September 2026.

„Eva von Angern gehört seit vielen Jahren zu den profiliertesten Stimmen der Linken in Sachsen-Anhalt“, hieß es in der Mitteilung. „Als erfahrene Fraktionsvorsitzende im Landtag und leidenschaftliche Kämpferin für soziale Gerechtigkeit steht sie für ein Sachsen-Anhalt, in dem alle Menschen gleiche Chancen haben. Ihr Einsatz gegen Kinderarmut, für Gleichstellung und für eine gelebte Willkommenskultur ist unermüdlich.“

Die gebürtige Magdeburgerin Eva von Angern sitzt seit 2002 im Landtag. 2020 wurde sie Fraktionsvorsitzende der Linken. Schon bei der Landtagswahl 2021 war sie Spitzenkandidatin ihrer Partei.