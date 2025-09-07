Erste Bundesliga-Minuten für Union Berlin: Mit neuen Top-Spielerinnen und vor Tausenden Fans startet das Team voller Ambitionen. Gegen den Auftaktgegner gewann man im Februar mühelos.

Berlin - Das lange Warten hat ein Ende und die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin absolvieren zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ein Spiel in der Bundesliga. Die Köpenickerinnen empfangen zum Auftakt an diesem Sonntag (18.30 Uhr/DAZN und Magentasport) Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg. Das letzte Duell im Februar konnten die Berlinerinnen ebenfalls zu Hause mit 4:0 gewinnen. Rund 9.000 Karten waren am Freitag bereits verkauft.

Die Unionerinnen hatten den Durchmarsch von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Im Sommer verstärkte man sich mit vielversprechenden Akteurinnen. Unter anderem wechselte die polnische Nationalspielerin und frühere Kapitänin von Eintracht Frankfurt, Tanja Pawollek, in die Hauptstadt. Klar ist: Das Team von Trainerin Ailien Poese spielt nicht nur mit, um die Klasse zu halten.