Ein junger Wolf stirbt, nach dem auf ihn geschossen wurde – jetzt winkt eine Belohnung für Hinweise. Warum der Fall für Tierschützer ein Warnsignal ist.

Arnstadt - Nach dem Tod eines jungen Wolfs im Ilm-Kreis hat ein Verein eine Belohnung von 2.000 Euro zur Ergreifung des Täters ausgesetzt. Das Tier war bereits vor zwei Wochen angeschossen und dabei so schwer verletzt worden, dass es danach eingeschläfert werden musste. Der Verein Wolfsschutz Deutschland mit Sitz im hessischen Hanau appellierte an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise an die Polizei oder direkt an den Verein zu melden – auch anonym.

Jeder Hinweis könne entscheidend sein, um die Verantwortlichen zu finden und Wölfe besser zu schützen, hieß es. Dies sei nach einem getöteten Wolf im Wartburgkreis eine weitere illegale Tötung in Thüringen. Solche kriminellen Taten seien inakzeptabel. Der Verein hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gestellt - wie zuvor schon das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs.