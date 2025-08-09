Der in Leipzig lebende Fernsehstar Hendrik Duryn ist vielen TV-Zuschauern aus der Serie „Der Lehrer“ bekannt und nutzt seine Bekanntheit, um anderen zu helfen. Welche besondere Spendenaktion gerade läuft.

Leipzig/MZ - „In mir schlägt ein Bärenherz!“ Hendrik Duryn, der diese Botschaft über seine Kanäle in den sozialen Medien verbreitet, ist tatsächlich stark, muskulös, ein bisschen wild. Die Rollen des Schauspielers und Stuntmans, der mit seiner Familie in Leipzig lebt, sind dementsprechend: Als Haudegen Gero von Gantern kämpft er in „Lenya, die größte Kriegerin aller Zeiten“. Und mit dem „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ holt er gerade als Kommissar Tjark Wolf Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.