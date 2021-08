US-Komikerin Kathy Griffin hat Lungenkrebs

New York - US-Komikerin Kathy Griffin (60) ist an Lungenkrebs erkrankt. „Ich muss euch etwas sagen. Ich habe Krebs“, schrieb Griffin am Montag bei Instagram.

„Ich stehe kurz vor einer Operation, bei der die Hälfte meiner linken Lunge entfernt werden soll. Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe.“ Die Ärzte seien aber optimistisch, schrieb Griffin weiter - und sie hoffe, in etwa einem Monat wieder zu ihrem früheren Leben zurückkehren zu können.

Griffin arbeitet unter anderem als Komikerin, Schauspielerin, Produzentin und Synchronsprecherin.